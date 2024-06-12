Иванюк Наталия Викторовна 31.07.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванюк Наталия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

1994 г.р.
2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1969

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Альбина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванюк Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
29.08.1994

Сын: Иванюк Никита Андреевич

Отец ребёнка: Иванюк Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
03.07.2000

Дочь: Иванюк Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Иванюк Андрей Анатольевич

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