Иванюк Наталия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1969
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванюк Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
29.08.1994
Отец ребёнка: Иванюк Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
03.07.2000
Дочь: Иванюк Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Иванюк Андрей Анатольевич