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Бодров Филипп Михеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.07.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1838

Отец: Бодров Михей Григорьевич

Мать: Бодрова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Семендяева Анна Филипповна

Мать ребёнка: Бодрова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Клюйкова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Бодрова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бодров Моисей Филиппович

Мать ребёнка: Бодрова Ирина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодрова Ирина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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