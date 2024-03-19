Бодров Филипп Михеевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1838
Отец: Бодров Михей Григорьевич
Мать: Бодрова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Семендяева Анна Филипповна
Мать ребёнка: Бодрова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Клюйкова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Бодрова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Бодрова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бодрова Ирина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно