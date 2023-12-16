Юдин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1974
Дочь: Чернышева-Пестерева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Юдина Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
13.12.1975
Сын: Юдин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Юдина Татьяна Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юдина Татьяна Филипповна