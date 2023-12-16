Юдин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1974

Дочь: Чернышева-Пестерева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Юдина Татьяна Филипповна

Рождение ребёнка
13.12.1975

Сын: Юдин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Юдина Татьяна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина Татьяна Филипповна

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