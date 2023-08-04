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Кожеватова Татьяна Александровна
Кожеватова Татьяна Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
195
Пол
Женский
Отец
Кожеватов Александр Акимович
Мать
Яковлева Евдокия Герасимовна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
195
Отец:
Кожеватов Александр Акимович
Мать:
Яковлева Евдокия Герасимовна
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