Львов Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Львов Александр Дмитриевич
Мать: Львова Мария Андреевна
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
04.10.1864
Сын: Львов Павел Александрович
Мать ребёнка: Львова Александра Павловна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Львов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Львова Александра Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1874