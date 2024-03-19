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Львов Дмитрий Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1833

Дата смерти

1874

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Львов Александр Дмитриевич

Мать: Львова Мария Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1863

Жена: Львова Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.10.1864

Сын: Львов Павел Александрович

Мать ребёнка: Львова Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1868

Сын: Львов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Львова Александра Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1874
Москва, город федерального значения Москва
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