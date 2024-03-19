Дядюнова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1867
Сын: Дядюнов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Дядюнов Василий Герасимович
Рождение ребёнка
12.09.1874
Отец ребёнка: Дядюнов Василий Герасимович
Рождение ребёнка
17.04.1876
Отец ребёнка: Дядюнов Василий Герасимович
Рождение ребёнка
01.03.1880
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дядюнов Василий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно