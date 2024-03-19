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Дядюнова Екатерина Ивановна

Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Иван

Мать: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Дядюнов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Дядюнов Василий Герасимович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.09.1874

Сын: Дядюнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Дядюнов Василий Герасимович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.04.1876

Сын: Дядюнов Семен Васильевич

Отец ребёнка: Дядюнов Василий Герасимович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1880

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Дядюнов Василий Герасимович

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дядюнов Василий Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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