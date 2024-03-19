Егор Миронов
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смерти1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Курочкина Стефанида Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Елена Егоровна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Лукерья Егоровна
Мать ребёнка: Агриппина Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Иван Егорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Константиновна
Смерть
1755