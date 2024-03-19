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Егор Миронов

Место рождения

Хрущево, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1690 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Курочкина Стефанида Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Лукерья Егоровна

Мать ребёнка: Агриппина Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Иван Егорович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 31 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Константиновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
1755
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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