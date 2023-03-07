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Родионов Фаддей Федорович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Родионов Федор

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марфа Фадеевна

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Карповна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Родионов Иосиф Фадеевич

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Карповна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Фадеевна

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Карповна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агриппина Фадеевна

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Карповна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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