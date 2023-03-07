Родионов Фаддей Федорович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Родионов Федор
Мать: ?
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марфа Фадеевна
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Фадеевна
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агриппина Фадеевна
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Карповна
Смерть
Неизвестно