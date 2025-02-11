Родионова Евдокия Карповна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Родионова Евдокия Карповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1804, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Дети
(Родионова) Марфа Фадеевна1824 г.р.
Родионов Иосиф Фадеевич1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Родионова) Марфа Фадеевна

Отец ребёнка: Родионов Фаддей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Родионов Иосиф Фадеевич

Отец ребёнка: Родионов Фаддей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Родионова) Евдокия Фадеевна

Отец ребёнка: Родионов Фаддей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Родионова) Агриппина Фадеевна

Отец ребёнка: Родионов Фаддей Федорович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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