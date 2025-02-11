Родионова Евдокия Карповна
женский, родилась 1804, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Дети
(Родионова) Марфа Фадеевна1824 г.р.
Родионов Иосиф Фадеевич1827 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Родионова) Марфа Фадеевна
Отец ребёнка: Родионов Фаддей Федорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Родионов Фаддей Федорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Родионова) Евдокия Фадеевна
Отец ребёнка: Родионов Фаддей Федорович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Родионова) Агриппина Фадеевна
Отец ребёнка: Родионов Фаддей Федорович
Смерть
Неизвестно