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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Родионов Федор
Рождение ребёнка
1797
Сын: Родионов Матвей Федорович
Отец ребёнка: Родионов Федор
Рождение ребёнка
1804
Сын: Родионов Фаддей Федорович
Отец ребёнка: Родионов Федор
Смерть
Неизвестно