Лелепова Катерина
Место рожденияКостромского Наместничества Ветлутской округи
Дата рождения1777
Дата смерти20.11.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Василий
Мать: Аксинья Иванова
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
14.10.1800
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Лелеповъ Илья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ионова Прасковья
Отец ребёнка: Лелеповъ Илья
Рождение ребёнка
11.01.1804
Дочь: Горшенина Татьяна
Отец ребёнка: Лелеповъ Илья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лелеповъ Денисъ
Отец ребёнка: Лелеповъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лелеповъ Илья
Смерть
20.11.1809