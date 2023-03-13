Лелепова Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лелепова Катерина

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Место рождения

Костромского Наместничества Ветлутской округи

Дата рождения

1777

Дата смерти

20.11.1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Василий

Мать: Аксинья Иванова

Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
14.10.1800

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Лелеповъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ионова Прасковья

Отец ребёнка: Лелеповъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1804

Дочь: Горшенина Татьяна

Отец ребёнка: Лелеповъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лелеповъ Денисъ

Отец ребёнка: Лелеповъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лелеповъ Илья

Смерть
20.11.1809
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