Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Лелепова Катерина
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Костромского Наместничества Ветлутской округи
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Аксинья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Иванова