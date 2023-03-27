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(Никольская) Екатерина Васильевна
(Никольская) Екатерина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.01.1885
Пол
Женский
Отец
Никольский Василий Алексеевич
1852 г.р.
Мать
Никольская (Аедоницкая) Любовь Федоровна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885
Отец:
Никольский Василий Алексеевич
Мать:
Никольская Любовь Федоровна
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