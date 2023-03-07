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Кощеев Федор незаконорожденный

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: Кощеева Дарья Игнатьевна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кощеев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева

Рождение ребёнка
1847

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кощеев Наум Федорович

Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кощеев Семен Федорович

Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кощеев Петр Федорович

Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Мария Акинфиева

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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