Кощеев Федор незаконорожденный
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: Кощеева Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева
Рождение ребёнка
1847
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Кощеева Мария Акинфиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Мария Акинфиева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858