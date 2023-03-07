Кощеев Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смерти07.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
30.01.1881 ст.
Жена: Кощеева Агафия Степанова
Рождение ребёнка
24.12.1882 ст.
Сын: Кощеев Иоанн Петров
Мать ребёнка: Кощеева Агафия Степанова
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кощеев Иван Петров
Мать ребёнка: Кощеева Агафия Степанова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Кощеев Филипп Петров
Мать ребёнка: Кощеева Агафия Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.05.1919