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Кощеев Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

07.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кощеев Федор незаконорожденный

Мать: Кощеева Мария Акинфиева

Бракосочетание
30.01.1881 ст.

Жена: Кощеева Агафия Степанова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1882 ст.

Сын: Кощеев Иоанн Петров

Мать ребёнка: Кощеева Агафия Степанова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кощеев Иван Петров

Мать ребёнка: Кощеева Агафия Степанова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Кощеев Филипп Петров

Мать ребёнка: Кощеева Агафия Степанова

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
07.05.1919
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
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