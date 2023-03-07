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Кощеева Мария Акинфиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кощеев Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Кощеев Федор незаконорожденный

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Кощеев Федор незаконорожденный

Рождение ребёнка
1849

Сын: Кощеев Наум Федорович

Отец ребёнка: Кощеев Федор незаконорожденный

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кощеев Семен Федорович

Отец ребёнка: Кощеев Федор незаконорожденный

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кощеев Петр Федорович

Отец ребёнка: Кощеев Федор незаконорожденный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Федор незаконорожденный

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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