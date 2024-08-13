Гостев Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Гостев Василий Макарович
Мать: Гостева Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Гостева (Гончарова ?) Пелагея Андреевна (?)
Бракосочетание
После 1851
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Гостева Елена Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.11.1854
Мать ребёнка: Гостева Елена Евдокимовна
Смерть
Неизвестно