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Гостев Степан Васильевич

Место рождения

Таловая, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Гостев Василий Макарович

Мать: Гостева Авдотья Никитина

Таловая, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостева (Гончарова ?) Пелагея Андреевна (?)

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гостев Никита Степанович

Мать ребёнка: Гостева (Гончарова ?) Пелагея Андреевна (?)

Бракосочетание
После 1851

Жена: Гостева Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Гостев Петр Степанович

Мать ребёнка: Гостева Елена Евдокимовна

Рождение ребёнка
01.11.1854

Сын: Гостев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Гостева Елена Евдокимовна

Смерть
Неизвестно

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