Гостев Василий Макарович
Место рожденияТаловая, Воронежский уезд
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Гостев Макар Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гостева Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Гостева Авдотья Никитина
Таловая, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Гостев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Гостева Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Гостева (Гостева) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Гостева Авдотья Никитина