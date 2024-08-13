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Гостев Василий Макарович

Место рождения

Таловая, Воронежский уезд

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Гостев Макар Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гостева Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Гостев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Гостева Авдотья Никитина

Таловая, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Гостев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Гостева Авдотья Никитина

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Гостева (Гостева) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Гостева Авдотья Никитина

Смерть
После 1857

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