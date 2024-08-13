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Гостева Авдотья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Медведев Никита Евдокимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гостев Василий Макарович

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Гостев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Гостев Василий Макарович

Таловая, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Гостев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Гостев Василий Макарович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Гостева (Гостева) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Гостев Василий Макарович

Смерть
После 1857

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