Гостева Авдотья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Медведев Никита Евдокимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Гостев Василий Макарович
Таловая, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Гостев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Гостев Василий Макарович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Гостева (Гостева) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Гостев Василий Макарович
Смерть
После 1857