Поляков Анатолий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Анатолий Ильич

Поляков Анатолий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1902 ст.

Дата смерти

09.11.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1902 ст.

Отец: Поляков Илья Николаевич

Мать: Полякова Евгения Михайловна

Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 68
Крещение
05.06.1902 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Николай Александров Овсянников; Вдова Коллежского Секретаря Варвара Ильина Спасская.
Смерть
09.11.1903 ст.
Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2008761, стр. 776 Умер в возрасте 1 года от скарлатины

Мы используем куки для улучшения работы сайта.