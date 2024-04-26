Поляков Анатолий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1902 ст.
Дата смерти09.11.1903 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1902 ст.
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 68
Крещение
05.06.1902 ст.
Крещён в Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии. Восприемники: Ефремовский мещанин Николай Александров Овсянников; Вдова Коллежского Секретаря Варвара Ильина Спасская.
Смерть
09.11.1903 ст.
Запись в МК Николаевской церкви города Ефремова Тульской губернии плёнка 2008761, стр. 776 Умер в возрасте 1 года от скарлатины