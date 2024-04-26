Полякова Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.
Сын: Поляков Михаил Ильич
Отец ребёнка: Поляков Илья Николаевич
Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 798
Рождение ребёнка
04.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Поляков Илья Николаевич
Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 68
Смерть
Неизвестно