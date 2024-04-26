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Полякова Евгения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Илья Николаевич

Рождение ребёнка
10.01.1899 ст.

Сын: Поляков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Поляков Илья Николаевич

Тульская губерния, плёнка 2038692, стр. 798
Рождение ребёнка
04.06.1902 ст.

Сын: Поляков Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Поляков Илья Николаевич

Тульская губерния, плёнка 2038703, стр. 68
Смерть
Неизвестно

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