Никитин Анатолий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никитин Юрий Дмитриевич
Мать: Ольга Антоновна
Рождение ребёнка
09.11.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никитина Надежда Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Лариса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лариса