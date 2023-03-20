Никитин Анатолий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Анатолий Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Юрий Дмитриевич

Мать: Ольга Антоновна

Рождение ребёнка
09.11.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никитина Надежда Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лариса

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