Ольга Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.?

Дочь: Никитина Лидия Юрьевна

Отец ребёнка: Никитин Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Никитин Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Никитин Юрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Никитин Юрий Дмитриевич

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