Коврижных (Коврижных) София Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Коврижных) София Константиновна

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Место рождения

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Коврижных Константин Никитьевич

Мать: не указана

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.05.1906

Муж: Коврижных Федор

Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Метрическая запись о браке. МК 1906г. с.Круглыжи 237-226-837, л. 1727об.-1728 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Коврижных Федор

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1912

Сын: Коврижных Иван (Иоан)

Отец ребёнка: Коврижных Федор

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
МК 1912 с.Круглыжи 237-226-1479 (дополнение), л. 1050-51 об.. Крестный: Артемий Ларионович Коврижных
Смерть
Неизвестно
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