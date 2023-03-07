Коврижных (Коврижных) София Константиновна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Коврижных Константин Никитьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1906
Муж: Коврижных Федор
Круглыжи, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Метрическая запись о браке. МК 1906г. с.Круглыжи 237-226-837, л. 1727об.-1728 | Знаменская церковь
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Коврижных Федор
Рождение ребёнка
25.09.1912
Отец ребёнка: Коврижных Федор
МК 1912 с.Круглыжи 237-226-1479 (дополнение), л. 1050-51 об.. Крестный: Артемий Ларионович Коврижных
Смерть
Неизвестно