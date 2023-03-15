Павлова (Васильева) Мария
Место рожденияМалоприезженский сельсовет под г Остров
Дата рождения10.10.1914
Дата смерти11.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914
Отец: Иванов Василий
Мать: Федорова Александра
Малоприезженский сельсовет под г Остров
Бракосочетание
1933
Муж: Павлов Леонид
Рождение ребёнка
22.11.1944
Дочь: Попова Тамара
Отец ребёнка: Павлов Леонид
Рождение ребёнка
26.02.1952
Дочь: Евгения Леонидовна
Отец ребёнка: Павлов Леонид
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Павлов Леонид
Смерть
11.11.1989