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Павлова (Васильева) Мария

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Место рождения

Малоприезженский сельсовет под г Остров

Дата рождения

10.10.1914

Дата смерти

11.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914

Отец: Иванов Василий

Мать: Федорова Александра

Малоприезженский сельсовет под г Остров
Бракосочетание
1933

Муж: Павлов Леонид

Рождение ребёнка
22.11.1944

Дочь: Попова Тамара

Отец ребёнка: Павлов Леонид

Рождение ребёнка
26.02.1952

Дочь: Евгения Леонидовна

Отец ребёнка: Павлов Леонид

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Павлов Леонид

Смерть
11.11.1989
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