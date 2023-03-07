(Павлова) Евгения Леонидовна
Место рождения
Дата рождения26.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1952
Отец: Павлов Леонид
Мать: Павлова Мария
Рождение ребёнка
23.04.1980
Дочь: Кузьменкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Эзыкьян Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1987
Сын: Эзыкьян Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Эзыкьян Владимир Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно