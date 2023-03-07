(Павлова) Евгения Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Евгения Леонидовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1952

Отец: Павлов Леонид

Мать: Павлова Мария

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1980

Дочь: Кузьменкова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Эзыкьян Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1987

Сын: Эзыкьян Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Эзыкьян Владимир Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эзыкьян Владимир Михайлович

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