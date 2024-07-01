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Тамышевский Ефрем Михайлович

Место рождения

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1868

Дата смерти

20.04.1868

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1868

Отец: Тамышевский Михаил Яковлевич

Мать: Тамышевская Анна Дмитриевна

Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Ефрем, родился 24 января, крещен 28 января 1868 г. Родители: деревни Александровки кре... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.04.1868
Александровка, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от младенческой | В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда значится деревни Александровки крестьянина собственника Михаила Яковлева сын Ефр... Показать все

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