Тамышевский Ефрем Михайлович
Место рождения
Дата рождения24.01.1868
Дата смерти20.04.1868
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1868
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Ефрем, родился 24 января, крещен 28 января 1868 г. Родители: деревни Александровки кре... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.04.1868
Причина смерти: от младенческой | В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда значится деревни Александровки крестьянина собственника Михаила Яковлева сын Ефр... Показать все