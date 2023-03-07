Давыдова (Давыденкова) (Устинова) Елизавета Иванова
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1915
Сын: Давыденков Михаил Васильев
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Анисим Васильев
Смерть
Неизвестно