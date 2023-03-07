Давыдова (Давыденкова) (Устинова) Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Давыденкова) (Устинова) Елизавета Иванова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1910

Муж: Давыдов (давыденков) Анисим Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1915

Сын: Давыденков Михаил Васильев

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Анисим Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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