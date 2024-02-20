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Ниязов Шакир Батырович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1986

Отец: Ниязов Батыр Ашимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
29.09.2006

Дочь: Фефилофа Алина Шакиржановна

Мать ребёнка: Фефилова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
26.05.2008

Сын: Фефилов Марат Шакиржанович

Мать ребёнка: Фефилова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
01.12.2010

Дочь: Фефилова Дарья Шакиржановна

Мать ребёнка: Фефилова Евгения Владимировна

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