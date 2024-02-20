Ниязов Шакир Батырович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1986
Отец: Ниязов Батыр Ашимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.2006
Дочь: Фефилофа Алина Шакиржановна
Мать ребёнка: Фефилова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
26.05.2008
Сын: Фефилов Марат Шакиржанович
Мать ребёнка: Фефилова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
01.12.2010
Дочь: Фефилова Дарья Шакиржановна
Мать ребёнка: Фефилова Евгения Владимировна