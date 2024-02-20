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Ниязов Батыр Ашимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1984

Сын: Ниязов Алишер Батырович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1986

Сын: Ниязов Шакир Батырович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1988

Сын: Ниязов Раззакжан Батырович

Мать ребёнка: Ниязова-Азимбаум Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
14.12.1998

Дочь: Маркова-Ниязова Оксана Батыровна

Мать ребёнка: Ниязова-Азимбаум Галина Леонидовна

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