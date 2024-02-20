Ниязов Батыр Ашимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1984
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1986
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1988
Сын: Ниязов Раззакжан Батырович
Мать ребёнка: Ниязова-Азимбаум Галина Леонидовна
Рождение ребёнка
14.12.1998
Дочь: Маркова-Ниязова Оксана Батыровна
Мать ребёнка: Ниязова-Азимбаум Галина Леонидовна