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(Шапиро) Бася-Ода
(Шапиро) Бася-Ода
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.07.1907
Дата смерти
1985
Пол
Женский
Отец
Шапиро Давид
1858 г.р.
Мать
(Евсеева) Лея Евсеевна
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1907
Отец:
Шапиро Давид
Мать:
Лея Евсеевна
Смерть
1985
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