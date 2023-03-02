(Шапиро) Бася-Ода — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шапиро) Бася-Ода

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1907

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1907

Отец: Шапиро Давид

Мать: Лея Евсеевна

Смерть
1985
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