(Евсеева) Лея Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1900
Сын: Шапиро Хаим
Отец ребёнка: Шапиро Давид
Рождение ребёнка
09.02.1905
Отец ребёнка: Шапиро Давид
Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1907
Дочь: Бася-Ода
Отец ребёнка: Шапиро Давид
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Лерман Соня
Отец ребёнка: Шапиро Давид
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шапиро Михаил
Отец ребёнка: Шапиро Давид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шапиро Давид
Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Шапиро Лея Асеевна, 1876 г. р. Место проживания: пр. 25 Октября, д. 134, кв. 49. Дата смерти: март 1942. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 33)