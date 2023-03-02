(Евсеева) Лея Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Евсеева) Лея Евсеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1900

Сын: Шапиро Хаим

Отец ребёнка: Шапиро Давид

Рождение ребёнка
09.02.1905

Сын: Шапиро Ерухим Давидович

Отец ребёнка: Шапиро Давид

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.07.1907

Дочь: Бася-Ода

Отец ребёнка: Шапиро Давид

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Лерман Соня

Отец ребёнка: Шапиро Давид

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шапиро Михаил

Отец ребёнка: Шапиро Давид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапиро Давид

Смерть
1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Шапиро Лея Асеевна, 1876 г. р. Место проживания: пр. 25 Октября, д. 134, кв. 49. Дата смерти: март 1942. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 33)
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