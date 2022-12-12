Агольцов Владимир Валерьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 17.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.05.1978
Рождение ребёнка
Вычислено 13.04.1996
Дочь: Агольцова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Березина Анна Викторовна
Рождение ребёнка
31.07.2004
Дочь: Агольцова Алена Владимировна
Мать ребёнка: Агольцова Юлия Юрьевна
Бракосочетание
2004
Жена: Агольцова Юлия Юрьевна