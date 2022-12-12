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Агольцов Владимир Валерьевич

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Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 17.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 17.05.1978

Отец: Агольцов Валерий Владимирович

Мать: Агольцова Татьяна Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 13.04.1996

Дочь: Агольцова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Березина Анна Викторовна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
31.07.2004

Дочь: Агольцова Алена Владимировна

Мать ребёнка: Агольцова Юлия Юрьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
2004

Жена: Агольцова Юлия Юрьевна

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