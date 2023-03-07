Горшенина (Щипакина) Катерина
Место рождения
Дата рождения21.11.1799
Дата смерти02.12.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1799
Отец: Щипакинъ Иванъ
Мать: Щипакина Авдотья
Бракосочетание
28.01.1821
Муж: Горшенинъ Романъ
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кириллова Авдотья
Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Миногина Ульяна
Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ
Рождение ребёнка
1829
Сын: Горшенинъ Григорій
Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Горшенинъ Семенъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ
Рождение ребёнка
22.10.1834
Сын: Горшенинъ Андрей
Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ
Рождение ребёнка
05.06.1840
Сын: Горшенинъ Петръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ
Смерть
02.12.1845