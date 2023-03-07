Горшенина (Щипакина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Щипакина) Катерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.11.1799

Дата смерти

02.12.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1799

Отец: Щипакинъ Иванъ

Мать: Щипакина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1821

Муж: Горшенинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кириллова Авдотья

Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Миногина Ульяна

Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Горшенинъ Григорій

Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Горшенинъ Семенъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1834

Сын: Горшенинъ Андрей

Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1840

Сын: Горшенинъ Петръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.12.1845
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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