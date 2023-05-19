Щипакина (Гордеева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти15.11.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Гордеевъ Андрей
Мать: Гордеева Фекла
Рождение ребёнка
21.11.1799
Дочь: Горшенина Катерина
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Юрина Устинья
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.06.1808
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.11.1810
Сын: Щипакинъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Иванъ
Смерть
15.11.1847