Щипакина (Гордеева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Гордеева) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1778

Дата смерти

15.11.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Гордеевъ Андрей

Мать: Гордеева Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1799

Дочь: Горшенина Катерина

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Юрина Устинья

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1808

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1810

Сын: Щипакинъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Иванъ

Смерть
15.11.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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