Захарьичева Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьичева Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Захарьичев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Захарьичев Андрей Степанович

Рождение ребёнка
08.08.1857

Сын: Захарьичев Флор Андреевич

Отец ребёнка: Захарьичев Андрей Степанович

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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