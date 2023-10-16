Захарьичева Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Захарьичев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Захарьичев Андрей Степанович
Рождение ребёнка
08.08.1857
Сын: Захарьичев Флор Андреевич
Отец ребёнка: Захарьичев Андрей Степанович
Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно