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Захарьичев Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

30.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Захарьичев Андрей Степанович

Мать: Захарьичева Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Белова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Захарьичева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Захарьичева Яустина Ивановна

Мать ребёнка: Захарьичева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
01.10.1884

Сын: Захарьичев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Захарьичева Александра Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарьичева Александра Семеновна

Смерть
30.07.1892
От холеры
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