Захарьичев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти30.07.1892
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Белова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Захарьичева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Захарьичева Яустина Ивановна
Мать ребёнка: Захарьичева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
01.10.1884
Сын: Захарьичев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Захарьичева Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.07.1892
От холеры