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Худяков Иван Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Худяков Иван Васильевич

Мать: Худякова (Половодова) Зиновия Макаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 оборот
Бракосочетание
Около 1793

Жена: Худякова (Васильева) Марина Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Худяков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Худякова (Васильева) Марина Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 оборот
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Конюхова (Худякова) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Худякова (Васильева) Марина Терентьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 66л
Смерть
До 1811
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44об

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