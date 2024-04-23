Худяков Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиДо 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 оборот
Бракосочетание
Около 1793
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Худякова (Васильева) Марина Терентьевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 80 оборот
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Конюхова (Худякова) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Худякова (Васильева) Марина Терентьевна
ГАСО, рев1834, 66л
Смерть
До 1811
ГАСО, 24-25-330-44об