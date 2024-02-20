Голованева Наталья Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
10.09.1911
Сын: Голованев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Голованев Иван Петрович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-52
Бракосочетание
До 1911
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
09.08.1913
Сын: Голованев Матвей Иванович
Отец ребёнка: Голованев Иван Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-133,зап-35
Рождение ребёнка
02.02.1915
Сын: Голованев Симеон Петрович
Отец ребёнка: Голованев Иван Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.10.1919
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Голованев Иван Петрович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно