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Голованев Андрей Иванович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

10.09.1911

Дата смерти

24.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1911

Отец: Голованев Иван Петрович

Мать: Голованева Наталья Васильевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ГАДО,Ф - 265-1-9, м/к-1911г.,лист-21,зап-52
Крещение
10.09.1911
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукский крестьянин-Прокопий Филиппович Мегрин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голованева Ефросинья

Смерть
24.09.1943
Орловская обл., Мглинский р-н, Дегтяревский с/с, д. Дегтяревка, западная окраина
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Орловская обл., Мглинский р-н, Дегтяревский с/с, д. Дегтяревка, западная окраина
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