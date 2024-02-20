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Голованев Матвей Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

09.08.1913

Дата смерти

28.03.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913

Отец: Голованев Иван Петрович

Мать: Голованева Наталья Васильевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-133,зап-35
Крещение
10.08.1913
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Максим Петрович Корсун и Даниила Ивченко жена - Параскева Николаевна
Смерть
28.03.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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