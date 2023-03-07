Туленковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Туленковъ Николай
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Денисова Матрена
Мать ребёнка: Туленкова Мавра
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Афимья
Мать ребёнка: Туленкова Мавра
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кирикова Пелагея
Мать ребёнка: Туленкова Анна Семенова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Туленковъ Гавриилъ
Мать ребёнка: Туленкова Анна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туленкова Анна Семенова