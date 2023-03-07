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Туленковъ Яковъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Туленковъ Николай

Мать: Туленкова Ефросинья Леонтьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Денисова Матрена

Мать ребёнка: Туленкова Мавра

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Туленкова Мавра

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кирикова Пелагея

Мать ребёнка: Туленкова Анна Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Туленковъ Гавриилъ

Мать ребёнка: Туленкова Анна Семенова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туленкова Анна Семенова

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