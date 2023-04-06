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Туленкова Ефросинья Леонтьева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Туленковъ Фока

Отец ребёнка: Туленковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Медведева Ефросинья

Отец ребёнка: Туленковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Туленковъ Яковъ

Отец ребёнка: Туленковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)

Отец ребёнка: Туленковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Туленковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Туленковъ Николай

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Николай

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