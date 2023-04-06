Туленкова Ефросинья Леонтьева
Место рождения
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Туленковъ Фока
Отец ребёнка: Туленковъ Николай
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Медведева Ефросинья
Отец ребёнка: Туленковъ Николай
Рождение ребёнка
1787
Сын: Туленковъ Яковъ
Отец ребёнка: Туленковъ Николай
Рождение ребёнка
1790
Сын: Туленковъ Анфимъ (Афонасий)
Отец ребёнка: Туленковъ Николай
Рождение ребёнка
1792
Сын: Туленковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Туленковъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Николай