Васнецова (Якимова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Васнецов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1877
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно