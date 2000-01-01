Васнецова (Якимова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Якимова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Васнецов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Васнецов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Васнецов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
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