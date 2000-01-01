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Васнецов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Васнецов Михаил Гаврилович

Мать: Васнецова Анна Александровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик г. Малмыж 1882, вд. с. Цыпья с 1893
Смерть
1892
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