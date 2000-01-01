Васнецов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик г. Малмыж 1882, вд. с. Цыпья с 1893
Смерть
1892