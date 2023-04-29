Ирина Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Афанасий Евдокимов
Мать: Матрёна Тимофеева
Бракосочетание
До 1740
Муж: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Степанида Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
21.04.1748 ст.
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
28.10.1750 ст.
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Лукьян Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
01.03.1756 ст.
Дочь: Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрёна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Смерть
Неизвестно