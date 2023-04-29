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Ирина Афанасьева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Афанасий Евдокимов

Мать: Матрёна Тимофеева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
До 1740

Муж: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Степанида Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1748 ст.

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1750 ст.

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Лукьян Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1756 ст.

Дочь: Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрёна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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