Ковалев Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1890
Рождение ребёнка
22.05.1894
Сын: Ковалев Константин Ефимович
Мать ребёнка: Ковалева (Дьячкова) Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
25.05.1898
Мать ребёнка: Ковалева (Дьячкова) Варвара Ефимовна
Смерть
Неизвестно