Ковалев Ефим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалев Ефим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1890

Жена: Ковалева (Дьячкова) Варвара Ефимовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.05.1894

Сын: Ковалев Константин Ефимович

Мать ребёнка: Ковалева (Дьячкова) Варвара Ефимовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1898

Сын: Ковалев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Ковалева (Дьячкова) Варвара Ефимовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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