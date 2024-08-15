Аврамова (Фаддеева) Мелания Павловна
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Бракосочетание
1815 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1817 ст.
Дочь: Авксентьева (Яковлева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
11.08.1820 ст.
Сын: Авксентьев-Дарвин (Яковлев) Емельян Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
22.11.1823 ст.
Сын: Авксентьев-Дарвин (Яковлев) Иаков (Яков) Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
28.02.1832 ст.
Сын: Авксентьев (Яковлев) Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
03.01.1834 ст.
Сын: Авксентьев-Дарвин (Яковлев) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно