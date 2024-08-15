Аврамова (Фаддеева) Мелания Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамова (Фаддеева) Мелания Павловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Аврамов-Григорьев Павел Фаддеевич

Мать: (Афанасьева) Неонила Афанасьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1815 ст.

Муж: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1817 ст.

Дочь: Авксентьева (Яковлева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1820 ст.

Сын: Авксентьев-Дарвин (Яковлев) Емельян Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.11.1823 ст.

Сын: Авксентьев-Дарвин (Яковлев) Иаков (Яков) Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1832 ст.

Сын: Авксентьев (Яковлев) Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1834 ст.

Сын: Авксентьев-Дарвин (Яковлев) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Авксентьев-Дарвин Иван Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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