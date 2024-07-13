Калюжный Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калюжный Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипотенко (Калюжная) Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Калюжная Мария
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Калюжная Елена Фёдорова
Мать ребёнка: Калюжная Мария
Смерть
Неизвестно