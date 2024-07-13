Калюжный Фёдор Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Калюжный Фёдор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калюжный Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипотенко (Калюжная) Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Калюжная Мария

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Калюжная Елена Фёдорова

Мать ребёнка: Калюжная Мария

Смерть
Неизвестно

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