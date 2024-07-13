Калюжная Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипотенко (Калюжная) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Калюжный Фёдор Александрович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Калюжная Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Калюжный Фёдор Александрович
Смерть
Неизвестно